Diggstown S03E01: bureaucratie en een vleugje casual racisme

Twee opmerkelijke (en boeiende) rechtszaken domineren de openingsaflevering van derde seizoen van waarachtige dramareeks.

De openingsaflevering van het derde seizoen van Diggstown begint meteen met twee interessante zaken: een zogeheten Karen (een verongelijkte vrouw) klaagt een verpleegkundige aan voor de dood van haar moeder en een zwangere oorspronkelijke bewoner van Canada krijgt zodra ze bevalt geen voogdij over haar kind. Belangrijk om te weten is dat het verhaal is gesitueerd net na corona; dat speelt een rol van betekenis in de eerste zaak. Marcie Diggs (Vinessa Antoine) verdedigt een vrouw die in coronatijd de moeder van de eiser besmet zou hebben met corona. De rechtszaak begint met een video waarin de eiser verhaal haalt bij de verweerder.

De gedragingen van de eiser zien er op z’n minst gezegd opmerkelijk uit, maar de officier van justitie weet toch de gedaagde in een kwaad daglicht te zetten; die zou roekeloos te werk zijn gegaan door met coronasymptomen patiënten te behandelen. Maar natuurlijk, zoals wel vaker in Diggstown, ligt de realiteit iets anders, hoewel het even duurt voordat dit doordringt tot de rechter – iets met de weerbarstigheid van bureaucratie en een vleugje casual racisme. In de andere zaak weet advocaat Doug Paul (Brandon Oakes) niet te voorkomen dat een zwangere tiener na haar bevalling word gesommeerd haar baby op te geven aan jeugdzorg.

Hoewel Paul een potentiële voogd heeft, wordt deze afgewezen omdat de persoon in kwestie 12 jaar eerder in contact is geweest met justitie. Tamelijk arbitrair vind hij, maar ook in dit geval lopen de goeddoeners tegen regels aan. In die zin overheerst de frustratie ook in het derde seizoen van Diggstown, hoewel de aanhouder soms wél wint. En de rechtszaken an sich lijken uit het leven gegrepen; ze geven het drama een waarachtig karakter.