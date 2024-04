Deliver Me (I Dina Händer) S01E01: bruut Zweeds sociaal-realistisch drama Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

© Martin Wichardt / Netflix

Een 14-jarige tiener uit Stockholm schiet een leeftijdsgenoot neer in aangrijpend achterstandsdrama.

In een uitgestorven speeltuin in een achterstandswijk in Stockholm schiet een tiener een leeftijdsgenoot neer met een pistool. Hij lijkt eerst even te twijfelen, maar vuurt al snel meerdere kogels af, die vrijwel allemaal raak zijn. Deliver Me (I Dina Händer) begint op brute wijze. De twee betrokken personages blijken Dogge (Olle Strand) en Billy (Yasir Hassan): twee boezemvrienden die elkaar al een eeuwigheid kennen. De vraag rijst dan ook al snel: waarom zou je je beste vriend neerschieten? Het antwoord daarop probeert scenarist Alex Haridi (Quicksand) in vijf afleveringen te vatten.

Verklaringen voor Dogge’s bloederige daad laten zich wel raden: hij zal er vast door iemand toe zijn aangezet. Tijdens het politieverhoor met agent Farid (Ardalan Esmaili) stelt hij zich stoer op, terwijl Billy in een ziekenhuis verderop in coma ligt. Dogge zegt ziedend tegen Farid en zijn collega’s dat ze hem toch niet achter tralies kunnen plaatsen, want hij is een minderjarige. In de blik van Farid zijn vervolgens twee dingen zichtbaar: medelijden en schuld. Want de agent kan Dogge wel degelijk tegen zijn zin vasthouden, maar vraagt zich ook af hoe hij zelf deze situatie had kunnen voorkomen – Farid is in de wijk een soort verkapte maatschappelijk werker.

© Martin Wichardt / Netflix

Zo probeert Haridi vernuftig te laten zien dat problemen in de wijk (al snel zijn er banden met drugshandel, en een mysterieuze gangster genaamd Mehdi) gaandeweg ontstaan. En dat daar een complexe dynamiek aan ten grondslag ligt. Dat jongelingen zoals Dogge en Billy daarin langzaam worden meegezogen. En dat bijna niemand er interesse in heeft om zich over die tieners te ontfermen. De eerste aflevering schetst in die zin geen florissant beeld van de plaats van handeling, maar soms is dat ook nodig, om de kijker een boodschap mee te geven: zo snel kan een leven ontsporen.