De Jacht op de Mocro-Maffia S05E01: intrigerende materie Videoland , Documentaire , Recensie • Gisteren

Aan het begin van het vijfde seizoen reist misdaadjournalist John van den Heuvel af naar de Dominicaanse Republiek, een opmerkelijke uitvalsbasis voor Nederlandse drugsdealers.

In de eerste aflevering van het vijfde seizoen van De Jacht op de Mocro-Maffia reist misdaadjournalist en televisiepresentator John van den Heuvel af naar de Dominicaanse Republiek. In de actualiteiten was de afgelopen tijd al te zien dat het Caribische land een uitvalsbasis is voor Nederlandse drugshandelaars. Van den Heuvel focust zich in het bijzonder op Dennis G., een handlanger van Ridouan Taghi die in april 2023 wordt gearresteerd na een omvangrijke politieoperatie. Van den Heuvel heeft leden van het Dominicaanse elitepolitieteam, die verantwoordelijk zijn voor de arrestatie van de Nederlander, zover gekregen om hem de bezittingen van G. in de hoofdstad Santo Domingo en op het Dominicaanse platteland te tonen.

Het is ten eerste fascinerend om te zien hoever de hand van Taghi reikt en hoe wijdverbreid diens netwerk is. In de serie worden vergelijkingen met de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar, en die komen niet uit de lucht vallen. Van den Heuvel toont de riante villa van Dennis G. in Santo Domingo, inclusief zwembad en omringd door zes meter hoge muren. Even verderop in de stad staat nog een villa, waar G. zijn vrouw en kinderen liet verblijven. En in Monte Plata, op het Dominicaanse platteland, treffen de agenten zelfs een onvervalste haciënda met exotische dierentuin. Ondertussen krijgt Van den Heuvel naast agenten ook misdaadjournalisten voor de camera.

Die leggen uit waarom het verrichten van zo’n arrestatie moeilijk is in het land, dat met corruptie kampt. De Dominicaanse Journalist Aris Beltras verklaart dat het eigenlijk opmerkelijk is dat een Nederlander in de Dominicaanse Republiek zo’n imperium kan opbouwen zonder gezien te worden. Vanuit Nederland benadrukt misdaadjournalist Martijn Haas hoe complex het voor de Nederlandse politie dan ook is om die hele misdaadorganisatie van Taghi in beeld te brengen en te traceren. Van den Heuvel maakt die gedachte met De Jacht op de Mocro-Maffia buitengewoon inzichtelijk. De serie laat zich opnieuw omschrijven als intrigerende materie die wezenlijk verdergaat dan de reguliere nieuwsverslaggeving.