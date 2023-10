Darby and Joan: Australische misdaadserie start eind oktober op BBC First

De Australische serie Darby and Joan is vanaf eind oktober te zien op BBC First. Het luchtige misdaaddrama draait om voormalig agent Jack Darby (Bryan Brown) en verpleegster Joan Kirkhope (Greta Scacchi). De twee komen op een geïsoleerde landweg bijna frontaal met elkaar in botsing, waarna ze samen verder op reis gaan in Joans camper. Joan is namelijk onlangs weduwe geworden en probeert het mysterie rond de dood van haar echtgenoot te ontrafelen, waarbij ze de hulp van Jack goed kan gebruiken. Onderweg wordt het onwaarschijnlijke duo meegezogen in nog meer (moord)mysteries en misdrijven, zoals de dood van een duiker en een brandstichting in een hotel. Het eerste seizoen van Darby and Joan bestaat uit acht afleveringen, die vorig jaar op de Britse televisie debuteerden. De reeks werd bedacht door Phillip Gwynne en Glenys Rowe.