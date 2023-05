Dan Harmon gelooft nog altijd in Community-film • Nieuws • 13-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Community ’s lijfmotto ‘ six seasons and a movie’ gaat volgens bedenker Dan Harmon ( Rick and Morty ) nog altijd een realiteit worden. ‘Die film zal er uiteindelijk komen’.

Harmon gaf de fans van de komische serie, die voor het zesde en laatste seizoen verhuisde van NBC naar Yahoo, weer wat hoop tijdens een interview met Larry King . Wanneer de afsluitende film er komt, hangt volgens Harmon vooral af van de beschikbaarheid van de acteurs. De schrijver/producent wil niet direct een filmscript pennen en vervolgens kijken wie er allemaal tijd hebben, maar het andere uiterste – wachten tot iedereen weer werkloos is – is volgens hem ook weer geen goed idee.

Eerder hintte ook hoofdrolspeler Joel McHale al naar een Community -film in een interview met Variety . Hij hoopte toen op iets met een flink budget, waarbij hij half grappend onder meer Netflix aanhaalde als mogelijke financier. Overigens hebben verschillende castleden inmiddels nieuwe projecten. Zo gaat Donald Glovers serie Atlanta binnenkort in première op FX, terwijl Netflix onlangs een tweede seizoen bestelde van de komische serie Love met Gillian Jacobs.