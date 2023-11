Cyberbunker: The Criminal Underworld: interessante premisse; ietwat gemankeerde uitwerking Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Een Nederlandse hacker vestigt in 2013 in een onbeduidend dorpje in Duitsland een internethostingservice in een oude NAVO-bunker, met alle gevolgen van dien.

In 1995 koopt hacker Herman-Johan Xennt een voormalige oorlogsbunker in Zeeland om in te werken. Als die bunker op een dag in 2002 vlam vat, dan verhuist Xennt met z’n entourage tijdelijk naar normalere werkplekken. In 2013 koopt hij een tweede bunker, gelegen in het Duitse Traben-Trarbach. Xennt en zijn rechterhand Sven-Olaf Kamphuis beginnen vanuit die nieuwe locatie illegale websites te hosten – zoals Wall Street: een online marktplaats waar allerlei soorten drugs worden verhandeld.

Documentairemaker Kilian Lieb en Max Rainer stuiten in hun debuutfilm op een opmerkelijk, bijna ongeloofwaardig verhaal over hoe een groep hackers vanuit een oude NAVO-bunker in een nietsbeduidend dorpje grote invloed uitoefent op het wereldwijde web. In hun film krijgen ze vrijwel iedereen voor de camera. Onder wie Xennt, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. Hij vindt zijn veroordeling maar onterecht. Lieden als de hacker vinden dat het internet een vrijplaats moet blijven, en tegen het einde van de film vergoelijkt Kamphuis het feit dat op de servers van de 'cyberbunker' ook veel kinderporno werd aangetroffen.

© Netflix

De mannen worden door Lieb en Rainer neergezet als libertaire types, die vinden dat alles moet kunnen; die alleen leven volgens hun eigen mores. Op de vraag of ze zichzelf als criminelen beschouwen antwoorden ze bijna afkeurend. Het is alleen spijtig dat de makers hierna niet doorvragen, om de hackers beter te kunnen doorgronden. Cyberbunker: The Criminal Underworld blijft aan de oppervlakte. De premisse is zeer interessant, de uitwerking is minder.