Crooks: trailer voor Duitse misdaadserie van Netflix

Het misdaaddrama van Martin Kren (Freud) volgt een kluizenkraker (Frederick Lau) die na de diefstal van een waardevolle munt in grote problemen komt.

Vanaf vrijdag 4 april kun je bij Netflix kijken naar de Duitse thriller Crooks en vandaag werd de trailer voor de serie onthuld. In Crooks wordt ex-crimineel Charly (Frederick Lau) door een paar oude bekenden gedwongen om een kluis te kraken waarin een extreem waardevolle munt ligt opgeborgen. De roof verloopt echter niet helemaal volgens plan en Charly ziet zich vervolgens genoodzaakt op de vlucht te slaan met chauffeur Joseph (Christoph Krutzler). Terwijl hij zijn familie in veiligheid probeert te brengen, wordt het duo achtervolgd door criminele bendes uit onder meer Berlijn, Wenen en Marseille. Crooks werd gemaakt door de Oostenrijkse schrijver-regisseur Marvin Kren (4 Blocks), die eerder ook werkte aan de Netflix-serie Freud, waarin de beroemde psycholoog Sigmund Freud werd neergezet als detective. De reeks bestaat uit in totaal acht afleveringen.