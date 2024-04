Close to Me: thrillerserie met Connie Nielsen gaat in mei van start op VRT 1

De Britse thriller Close to Me is vanaf vrijdag 3 mei wekelijks te zien op VRT 1. De hoofdrol is voor de Deense actrice Connie Nielsen, die binnenkort ook terugkeert als Lucilla in het vervolg op de film Gladiator. In Close to Me geeft ze gestalte aan de tolk Jo Harding, die na een val van de trap ernstige hersenschade oploopt en zich vervolgens niets meer herinnert van de afgelopen twaalf maanden. Nadat ze weer thuiskomt uit het ziekenhuis wordt ze geplaagd door flashbacks en begint ze te twijfelen of haar val wel echt een ongeluk was. Heeft haar partner (Christopher Eccleston uit Doctor Who) misschien iets te verbergen? En wie is die vreemdeling die opduikt in haar herinneringen? Close to Me is een tv-adaptatie van het boek van Amanda Reynolds, dat door Angela Pell (Snow Cake) werd bewerkt tot een zesdelige miniserie. De regie van de afleveringen was in handen van Michael Samuel (The Missing).