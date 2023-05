Channing Tatum te horen in tekenfilm van Netflix • Nieuws • 01-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix bestelt een animatiefilm van de makers van Archer. Channing Tatum zal te horen zijn als George Washington.

America: The Motion Picture moet een komische draai geven aan de ontstaansgeschiedenis van Amerika. De VOD-dienst maakte tevens bekend dat de tekenfilm een R-rating, oftewel een leeftijdskeuring van 16 jaar en ouder, mee zal krijgen, net zoals eerdere animatiefilms als South Park: Bigger, Longer & Uncut en Sausage Party. Het project wordt geproduceerd door Adam Reed en Matt Thompson, het duo achter de komische tekenfilm Archer, waarvan de eerste 7 seizoenen in Nederland momenteel te zien zijn op Netflix. Het achtste seizoen van Archer gaat volgende week van start op FXX. Het script voor America: The Motion Picture komt van Dave Callaham, bekend van Godzilla en The Expendables. Callaham wordt ook de showrunner van het al door ons gerecenseerde Jean-Claude van Johnson , waarvan Amazon onlangs een compleet seizoen bestelde.

Channing Tatum deed eerder de stem van Superman in The Lego Movie. De makers van die film (Phil Lord en Chris Miller) treden aan als producenten van America: The Motion Picture. Tatum is vanaf oktober ook nog in de bioscoop te zien in Kingsman: The Golden Circle.