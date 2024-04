Catch Me a Killer: op feiten gebaseerde misdaadserie komt naar BBC First

Vanaf donderdag 16 mei kun je op BBC First kijken naar de Zuid-Afrikaanse misdaadserie Catch Me a Killer. De hoofdrol in het op feiten gebaseerde drama is voor Charlotte Hope, die bekend is van haar rol als de sadistische vriendin van Ramsay Bolton in Game of Thrones. In Catch Me a Killer is ze te zien als Micki Pistorius, die werkte als journalist en psycholoog en uiteindelijk uitgroeide tot de eerste profielschetser van seriemoordenaars in Zuid-Afrika. Het verhaal opent in 1994, als de politie haar inschakelt tijdens hun onderzoek naar de Station Strangler. Later in de serie maakt ze jacht op onder meer The ABC Killer, The Phoenix Strangler en The Saloon Killer, terwijl ze als vrouw in de door mannen gedomineerde politiewereld extra hard moet werken om zich te bewijzen. Catch Me a Killer is gebaseerd op het boek van de echte Pistorius, dat door toneelschrijver Amy Jephta (tevens bekend van de serie Trackers) werd bewerkt voor televisie.