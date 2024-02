Call Me Dad: komische dramaserie uit Denemarken komt naar de NPO

De Deense dramedy Call Me Dad (2023) gaat volgende maand van start bij de NPO: vanaf dinsdag 26 maart zie je elke week een aflevering op NPO 3 en NPO Start. Call Me Dad volgt de timide Emil (Alex Høgh Andersen uit Vikings) en de zelfverzekerde Victor (Magnus Haugaard Petersen), die al hun hele leven lang beste vrienden zijn en uiteindelijk samen een cateringbedrijf oprichten. Hun vriendschap komt echter onder druk te staan wanneer Emil ontdekt dat Victor een relatie heeft gekregen met zijn moeder Helle (Ellen Hillingsø). In eerste instantie onderdrukt hij de emoties die hij voelt, in de hoop conflict te kunnen vermijden, maar als Victor en Helle samen gaan wonen - en zelfs praten over het stichten van een gezin - wordt de situatie wel heel erg ongemakkelijk. Het idee voor de Call Me Dad is afkomstig van de twee hoofdrolspelers zelf en werd verder uitgewerkt door scenarist Søren Felbo (The Orchestra).