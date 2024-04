Bros S01E01: puberhumor en flauwe metaforen Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Israëlische komediereeks over twee dertigers die leven als feestbeesten biedt weinig nieuws.

Pini (Hanan Savyon) en Nisso (Guy Amir) zijn twee boezemvrienden die een bar in Jeruzalem runnen. Eigenlijk is die bar een excuus om de hele avond en nacht te kunnen feesten. De twee hebben de stap naar het volwassen leven, of het kleinburgerlijke bestaan, nog niet aangedurfd. Maar in de eerste aflevering van Bros blijkt dat ze niet anders kunnen. Pini’s vriendin wil zwanger worden en het gaat niet zo goed met het sperma van haar lover. De gynaecoloog gebruikt tijdens een consult een stompzinnige metafoor over auto’s. Hij vertelt dat een Ferrari overduidelijk sneller gaat dan een Fiat. Als analogie voor Pini’s spermatelling. Pini blijkt te beschikken over een Mercedes (behoorlijk snel dus), maar de kwaliteit van zijn zaad laat te wensen over.

Logisch, somt zijn vriendin op: elke avond bier, hasj, midden in de nacht nog twee pitabroodjes met shoarma. Dat is geen goed dieet. Dus zal hij moeten veranderen. Bij Nisso zit het iets anders: hij heeft bindingsangst en is bang dat zijn vriendin langzamerhand nog meer zijn leven zal binnendringen. En bovenal wordt er aan het einde van de pilotaflevering bij hem een ernstige ziekte gediagnosticeerd. Althans, dat is de suggestie. En in een flashback naar zijn jeugd blijkt in ieder geval dat zijn vader ooit ook met iets ernstigs werd opgenomen. Zal hij zijn levensstijl eveneens moeten wijzigen?

Bros is de zoveelste serie over weifelende dertigers die geen knieval willen doen aan hun roerige leven. En in deze serie wordt dat thema gelardeerd met flauwe humor. Zoals wanneer de favoriete club van Pini en Nisso speelt tegen een Poolse tegenstanders en de bargasten grappen beginnen te maken over Polen die steevast kool eten en daar dan nogal winderig van raken. Zo’n grap illustreert onbedoeld het niveau van deze weinig beklijvende komediereeks.