Brigands (Briganti) S01E01: eigentijdse spaghettiwestern Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een vastberaden vrouw gaat in het onstuimige Italië van halverwege de negentiende eeuw op zoek naar een goudschat, in evidente knipoog naar het genre dat door Sergio Leone en Ennio Morricone werd grootgemaakt.

Ergens in de jaren zestig van de negentiende eeuw, net na de Italiaanse eenwording, huwt de uit een arm gezin afkomstige Filomena (Michela De Rossi) met de welgestelde Clemente (Gianni Vastarella). In de openingsscène van Brigands: The Quest for Gold (of: Briganti) blijkt dat huwelijk op zijn zachtst gezegd geen succes. Als Filomena een arme vrouw mee naar haar huis neemt, wordt Clemente boos en vermoordt hij de dorpeling. Om zijn vrouw een hak te zetten gooit hij haar in een put. De Italiaanse weet eruit te klimmen en vermoordt op haar beurt haar echtgenoot. Vervolgens kiest ze het hazenpad, op zoek naar een goudschat die zich in Zuid-Italië zou bevinden.

Filomena heeft het idee opgevat om zich te voegen bij een bende, als brigand. Dat woord heeft in de context van de geschiedenis een dubbele betekenis: vogelvrij verklaarde én verzetsstrijder. Hoewel sommige bendes andere nietsvermoedende voorbijgangers beroofden, waren er ook gezelschappen die zich keerden tegen de agressieve grootgrondbezitters. Brigands draait in die zin ook om een Italiaanse klassenstrijd, hoewel de serie zich misschien wel het meest laat karakteriseren als een moderne versie van de spaghettiwestern – inclusief vintage look en Ennio Morricone-achtige gitaarpartijen.

En ook qua verhaallijn doet de reeks bijvoorbeeld denken aan de films van Sergio Leone (zie The Good, The Bad and the Ugly, 1966), met personages die op zoek zijn naar El Dorado terwijl ze op de hielen worden gezeten door viezige (in het geval van Brigands een noeste premiejager) types. Op zich werkt die benadering en regisseur Antonio Le Fosse, die de eerste twee afleveringen voor zijn rekening nam, heeft de esthetiek van die tijd behoorlijk in de smiezen. Het valt alleen te benieuwen of de serie op verhaaltechnisch niveau in de volgende afleveringen weet te verrassen.