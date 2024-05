Bodkin S01E01: knap geschreven Iers podcastmysterie Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Enda Bowe / Netflix

Will Forte speelt in dramedyreeks met verve een Amerikaanse podcaster die in Ierland duikt in een bijzondere vermissingszaak.

Het leuke aan acteur Will Forte is dat hij naast zijn komische talent ook goede dramatische rollen kan neerzetten. In Bodkin speelt hij Gilbert Power, een Amerikaanse podcaster die in Ierland, waar zijn voorouders vandaan komen, onderzoek doet naar de mysterieuze vermissing van drie inwoners van het dorpje Bodkin. Power oogt eerst nog opgewekt, tot irritatie van onderzoeksjournalist Dove (Siobhán Cullen), die Power vergezelt. Dove kan het bestendige optimisme van Power niet erg waarderen en vindt zijn professie, het maken van podcasts over true-crime-zaken, sowieso nogal ordinair.

Maar gaandeweg de eerste aflevering blijkt Power ook een minder vrolijke kant te hebben, getuige een scène in zijn hotelkamer waarin hij ernstig kijkt. Scenarist Jez Scharf legt natuurlijk niet direct alle kaarten op tafel. Maar Power lijkt iets te verbergen. Evenals Dove, die noodgedwongen mee is op deze reis – waarom eigenlijk? En dan zijn er de dorpelingen, die Power graag voor zijn microfoon wil krijgen. Maar de meeste mensen weigeren een interview. En hoewel Bodkin eerst nog idyllisch oogt, blijken de inwoners voor de podcasters een façade op te houden.

© Enda Bowe / Netflix

Scharf zet Power en zijn assistent Emmy (Robyn Cara) neer als naïevelingen die deze weerstand nog niet echt door lijken te hebben, in tegenstelling tot de altijd sceptische Dove. Die al dan niet gespeelde naïviteit heeft als resultaat dat Bodkin ondanks het drama zijn luchtigheid weet te behouden. Komedie is ook tijdens ingrijpendere scènes nooit ver weg. Op het ene moment denk je als kijker: dit gaat de verkeerde kant op. Op een ander moment wandelt Will Forte weer glimlachend door het beeld. De serie lijkt in die zin bijna het Ierse weer te spiegelen. Het regent daar vaak, maar soms breekt de zon door.