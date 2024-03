Black Cab S01E01: gevaarlijke dynamiek tussen radio-dj en luisteraar Canvas , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

© Story Films / All3Media International

Een uit Liverpool afkomstige taxichauffeur die in zak en as zit raakt in de ban van een radio-populist in spannende thrillerreeks.

De 56-jarige Tony (Robert Glenister) had enkele jaren geleden nog een perfect leventje. Hij had een goede baan als leraar en was gelukkig getrouwd. Door omstandigheden die in de pilotaflevering goeddeels onbekend blijven maakte z’n echtgenote een eind aan het huwelijk en raakte Tony ook nog eens zijn werk kwijt. Nu rijdt hij in Liverpool elke nacht in de taxi. Ja, die insteek doet direct denken aan films als Taxi Driver (1976) en Tony wordt net als Travis Bickle (Robert De Niro) geconfronteerd met de uitwassen van het nachtleven. Hij wordt uitgescholden, bedreigd en zijn zwarte taxi wordt regelmatig ondergekotst.

Het is geen verrassing dat je daarvan gespannen van raakt, suggereert scenarist Nick Saltrese (A Prayer For Dawn, 2017). Overdag probeert Tony de ellende die hij ziet te verwerken door te zwemmen, door in de pub te zitten, maar als hij ’s nachts weer plaatsneemt achter het stuur begint de nachtmerrie opnieuw. Wat ook niet helpt is dat een radio-dj (Sean Pertwee speelt Lawrence) in zijn talkshow de nachtelijke luisteraars ophitst. Er mankeert een hoop aan de wereld, proclameert hij, verander daar eens wat aan. Die populistische prietpraat slaat aan bij Tony, waardoor er een rare, gevaarlijke dynamiek ontstaat tussen de dj en de luisteraar.

Dat kan natuurlijk alleen maar fout gaan en dat is precies wat gebeurt. Hoewel Saltrese ook de indruk wekt dat Tony zich verderop in het seizoen wellicht tegen Lawrence zal keren, zoals dat zo vaak gebeurt met demagogen. Die vinden voor even steun, voordat ze van hun voetstuk worden gekatapulteerd. Waar Lawrence op de radio maar wat rond bazuint, heeft hij niet door dat er types als Tony rondlopen die door zijn gezever worden geactiveerd. Saltrese wil in die zin de kijker aan het denken zetten over de rol van de media vandaag de dag en slaagt daar zonder twijfel in, met deze spannende thriller.