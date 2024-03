Beyond Paradise S02E01: geenszins innovatief, wel lekker luchtig

© BBC / BritBox / Red Planet Pictures

Het tweede seizoen opent met een moord in een trein die je eigenlijk al van mijlenver ziet (en hoort) aankomen.

Het tweede seizoen van Beyond Paradise begint met een geveinsde moord. Aan boord van een treinstel doet rechercheur Humphrey Goodman (Kris Marshall) mee aan een theaterstuk: een moordmysterie waarbij een man met een messteek in zijn rug om het leven komt. De dader pakt slim zijn kans als de locomotief door een tunnel rijdt. De rest van de aflevering laat zich wel raden: de openingsscène is de generale repetitie. Als het stuk wordt opgevoerd voor publiek dan wordt de man alsnog om het leven gebracht. En begint Goodman, in zijn theateroutfit, direct aan het moordonderzoek.

Beyond Paradise is een spin-off van Death in Paradise. De laatstgenoemde serie speelt zich af op het tropische Guadeloupe; Beyond Paradise is ook gesitueerd in een paradijs; aan de idyllische kust nabij het Britse Devon. Scenaristen Robert Thorogood en Tony Jordan verhuisden de personages gewoon mee. Dus is Kris Marshall al sinds 2011 te zien als de jolige maar messcherpe speurder. Dat speelt ogenschijnlijk nadrukkelijk een rol voor de kijker, die Goodman is gaan zien als een goede vriend. Dat geeft de makers misschien niet de stimulans om originele invalshoeken te bedenken: de opening van het tweede seizoen oogt flets.

Maar misschien wil die vaste kijker (zo’n 7 miljoen in Groot-Brittannië) ook geen innovatieve televisie, maar langzaam in slaap worden gesust met clichés? Abominabel is Beyond Paradise overigens ook niet; de makers weten wel goed de algehele luchtigheid te larderen met enkele broodnodige serieuze momenten (de serie draait toch om moorden). Maar voor échte spannende misdaaddrama’s moet je elders zijn.