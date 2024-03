Beyond Paradise: eerste blik op tweede seizoen van BBC-serie

Het tweede seizoen van Beyond Paradise is vanaf vrijdag 22 maart te zien op BBC One en de BBC heeft inmiddels ook de trailer voor de nieuwe reeks vrijgegeven. In Nederland is de serie te zien op BBC First, hoewel het tweede seizoen daar nog geen premièredatum heeft. Beyond Paradise is een spin-off van Death in Paradise en volgt de verdere belevenissen van inspecteur Humphrey Goodman (Kris Marshall), die inmiddels met zijn grote liefde Martha Lloyd (Sally Bretton) is neergestreken in Shipton Abbott. In het tweede seizoen krijgt de politie daar onder meer te maken met een moord aan boord van een stoomtrein en een vermiste docent. Humphrey en Martha proberen ondertussen hun familieleven vorm te geven, terwijl de moeder van Martha zich stort op de wereld van het online daten. Het tweede seizoen bestaat wederom uit zes nieuwe afleveringen, met elk een speelduur van ongeveer zestig minuten.