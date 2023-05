Wat betekent de Netflix sterwaardering? • Netflix • 16-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een film krijgt bij Netflix vijf sterren, maar elders op het web wordt de serie matig beoordeeld. Hoe kan dat?

Netflixgebruikers die Beautiful Creatures (2013) bij de dienst zagen, keken daarna nogal eens The Mortal Instruments (2013) en Divergent (2014) – vaak aangespoord door de 16 aanbevelingen van Netflix zelf. Bij zo’n gebruiker kreeg die laatste film een vijf-sterren rating. Volgens de Internet Movie Database IMDb zijn die films echter helemaal niet zo geweldig. Zijn IMDb-stemmers zulke andere mensen dan gebruikers van Netflix?

Het korte antwoord: nee. IMDb werkt door middel van stemmen van gebruikers. Uit deze ruwe data wordt vervolgens het gemiddelde berekend, legt de database uit op de website – een getal dat representatief is van het algemene, stemmende publiek, waarbij pogingen van individuele deelnemers om bevooroordeelde invloed uit te oefenen op het gemiddelde wordt verminderd. Het gemiddelde van de ruwe data is nog steeds beschikbaar voor raadpleging op de gedetailleerde ratingspagina, evenals een demografische sortering van de stemmers in categorieën als leeftijd, geslacht en locatie. Het resultaat van dit proces is volgens IMDb een nauwkeuriger stemgemiddelde.

Het Netflix-sterrensysteem werkt op een andere manier. Het bedrijf geeft op hun website aan gebruik te maken van een aanbevelingsalgoritme waarin rekening wordt gehouden met factoren als de beschikbare genres van series en films, jouw streaminggeschiedenis en eerder gegeven beoordelingen, en de beoordelingen van Netflixers met voorkeuren voor dezelfde titels als jij. Die rode Netflix-sterren geven dus niet zozeer aan wat het algemene Netflix-publiek vindt van een titel, maar wat gebruikers zoals jíj van een titel vinden. En hoe meer series en films je beoordeelt, hoe dichter het algoritme bij jouw persoonlijke voorkeuren kan komen. Dat dat belangrijk is voor de streamingdienst kwam naar voren in The Netflix Recommender System, een onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd door Netflix-medewerkers Neil Hunt, Chief Product Officer, en Carlos Gomez-Uribe, Vice President Personalization Algorithms. Volgens hun consumentenonderzoek verliest de gemiddelde Netflix-gebruiker zijn interesse al na de eerste zestig tot negentig seconden van kiezen, waarbij zo’n tien tot twintig titels worden bekeken en waarvan misschien drie echt in detail. Daarna volgt een substantiële stijging van het risico dat de gebruiker de streamingdienst verlaat. Je moet een aanbeveling dus niet alleen leuk vinden; je moet het ook snél leuk vinden.

Stel dat je vorige maand Percy Jackson and the Lightning Thief (2010) hebt gekeken, dan noteert Netflix dat jij ook weleens geïnteresseerd kan zijn in de Young Adult Fantasy categorie, en worden meer en meer films uit dat vakje jouw richting opgeschoven. Je hoeft dus niet verbaasd te zijn als jouw mening regelmatig overeenkomt met de beoordeling – het is namelijk jouw eigen voorspelde mening.