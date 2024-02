Best Interests S01: hartverscheurend drama over dubbende ouders NPO , Serie , Recensie , TV • 16-02-2024 • leestijd 2 minuten • 2827 keer bekeken • bewaren

© BBC

Als ouder sta je voor een onmogelijke keuze wanneer duidelijk wordt dat je kind in zijn of haar jonge leven alleen maar fysiek lijden te wachten staat. Over dit vreselijke dilemma gaat de imposante Britse miniserie Best Interests.

Om de lezer van deze recensie vast een Google-search te besparen: nee, het Britse drama Best Interests is niet gebaseerd op één waargebeurd verhaal. Maar de grote vraag waar ouders Nicci en Andrew tegenaan lopen, is er wel eentje die regelmatig de media haalt. De Britse ouders van de hersendode Archie (12) vochten bijvoorbeeld vorig jaar voor het recht van hun kind om te blijven ademhalen tot aan de hoogste Britse rechtbank. In Nederland was er een aantal jaar geleden de zaak van stervende 12-jarige David die zijn chemokuur wilde stoppen, tegen de wens van zijn vader in.

Dat het vraagstukken zijn waar onwaarschijnlijk groot leed achter schuilgaat, toont ook deze vierdelige Britse miniserie. Marnie, de dochter van Nicci en Andrew, lijdt aan een levensbedreigende spierziekte; haar kwaliteit van leven zal alleen maar verder afnemen. Artsen bepleiten het ondenkbare: stop de behandeling en voorkom nodeloos lijden. Maar voor moeder Nicci (Sharon Horgan) is deze optie noch bespreekbaar noch onderhandelbaar. Vader Andrew (Michael Sheen) daarentegen begint steeds meer in te zien dat de artsen misschien weleens gelijk kunnen hebben. Niet alleen in het belang van Marnie (Niamh Moriarty, die zelf lijdt aan cerebrale parese) zelf, maar ook in het belang van het gezin en hun andere dochter Katie, die al tien jaar in de schaduw leeft van alle aandacht die noodgedwongen naar Marnie gaat.

© BBC

Best Interests overstijgt de kwalificatie 'waargebeurd drama van de week' door het sterke acteerwerk en de volstrekt integere en geloofwaardige manier waarop de voors en tegens van de ondraaglijke discussie worden aangestipt. De makers nemen geen stelling: de kijker mag zelf zijn standpunt innemen. Al wordt gaandeweg de serie wel duidelijk dat elke eerlijke discussie over zo'n 'Sophie's choice' ook kan leiden tot een onverteerbaar antwoord. Het pleit voor de makers dat zij, naarmate de serie vordert, steeds meer afstand nemen van het kleine familiedrama dat het hart van het verhaal vormt en steeds meer uitzoomen naar de grote vraag: bij welke beslissing zou Marnie zelf de meeste baat hebben?