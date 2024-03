Bad Behaviour: Australische dramaserie start in april op Canvas

Het Australische drama Bad Behaviour (2023) gaat zondag 14 april in première op Canvas: je ziet twee weken lang elke week een dubbele aflevering van de vierdelige serie. Bad Behaviour speelt zich af op een in de wildernis gesitueerde kostschool, waar jonge vrouwen overdag onderworpen worden aan activiteiten in de buitenlucht. 's Nachts staat de locatie niet onder toezicht van de docenten en zijn de leerlingen in de slaapzaal op zichzelf aangewezen. Jo Mackenzie (Jana McKinnon) bouwt in deze omgeving een toxische relatie op met pestkop Portia (Markella Kavenagh), waardoor haar band met Alice (Yerin Ha), die net als haar via een studiebeurs op de school terecht is gekomen, onder druk komt te staan. De serie is gebaseerd op het biografische boek Bad Behaviour: A Memoir of Bullying and Boarding School van auteur Rebecca Starford, die als tiener een jaar doorbracht op een gelijksoortige onderwijsinstelling in Victoria.