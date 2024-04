Baby Reindeer S01E01-02: unieke mix van komedie en tragedie Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

De Schotse komiek Richard Gadd toont in eigenzinnige reeks de periode toen hij probeerde door te breken in de komediewereld en tegelijkertijd werd gestalkt door een meedogenloze vrouw.

Humor en tragiek liggen vaak dichtbij elkaar. In Baby Reindeer komt daarbij ook nog eens trauma om de hoek kijken. De Schotse komiek Richard Gadd, die in de serie een gefictionaliseerde versie van zichzelf speelt, werd van 2015 tot 2017 gestalkt door een iets oudere vrouw die hem eveneens seksueel misbruikte. Ondertussen probeerde hij door te breken in zijn vakgebied. Die episode uit zijn leven staat centraal in deze eigenzinnige reeks die qua opzet (en dankzij Gadds scherpzinnige voice-over) doet denken aan Fleabag (2016-) en het traumatische I May Destroy You (2018), met een vleugje Misery (1990).

De laatstgenoemde film, naar een boek van Stephen King, draait om een beroemde schrijver die op een gegeven moment min of meer wordt gegijzeld door een van zijn grootste fans. In Baby Reindeer belandt Gadd (zijn personage heet Donny Dunn) langzamerhand in de kluwen van zijn stalker, Martha Scott (Jessica Gunning). Hij werkt in een bar waar zij op een dag naar binnen wandelt. Ze heeft grootse verhalen over haar werk als strafpleiter en probeert Donny van meet af aan in te palmen. Hoewel de aspirant-komiek geen interesse heeft, gaat hij er toch in mee.

© Ed Miller / Netflix

Misschien wel omdat hij zich geïntimideerd voelt. Misschien ook wel omdat hij sowieso niet zo goed weet wat hij met zichzelf aan moet. Tegelijkertijd begint Donny te daten met trans vrouw Teri (Nava Mau). Hij spreekt met haar af in afgelegen kroegen, omdat hij niet wil dat de buitenwereld lucht krijgt van zijn seksuele voorkeur. In die zin maakt Martha letterlijk en figuurlijk misbruik van een twintiger die nog zoekende is. En dat levert gek genoeg ook een hoop geestige scènes op. Zoals wanneer Donny, om Martha een hart onder de riem te steken op haar 42e verjaardag, opmerkt: ‘Je ziet er jong uit, geef Peter Pan zijn vochtinbrengende crème terug.’

© Ed Miller / Netflix

Maar wat als bijna hilarisch begint ontaardt steevast in beklemmende scènes. Met Martha die zich in haar slachtoffer vastbijt. Die combinatie van humor en horror, gestoeld op een waargebeurd verhaal, zie je zelden op televisie. Gadd verdient lof voor zijn openhartigheid, maar hij verdient ook zeker lof voor het feit dat hij zijn eigen verhaal in deze unieke vorm heeft gegoten.