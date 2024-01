Avgrunden: Zweedse rampenfilm komt in februari naar Netflix

De grootschalige Zweedse rampenfilm Avgrunden (of: The Abyss) is vanaf vrijdag 16 februari te zien bij Netflix. De hoofdrol in de thriller is voor Tuva Novotny, die een hoofdrol speelde in de Noorse serie Dag en eveneens te zien was in Amerikaanse filmproducties als Eat Pray Love en Annihilation. In Avgrunden geeft ze gestalte aan Frigga, die haar werk als beveiliger van een mijn in een klein stadje probeert te combineren met een druk familieleven, waarbij ze onder meer klem zit tussen een nieuwe liefde (Kardo Razzazi) en een ex die haar niet wil laten gaan (Peter Franzén). Wanneer de grond onder haar voeten letterlijk begint in te zakken, komen alle mensen in haar leven in groot gevaar. De thrillerfilm werd geregisseerd door Richard Holm, die eerder werkte aan Honour en de Zweedse remake van de Nederlandse misdaadserie Penoza.