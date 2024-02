Avatar: The Last Airbender S01E01: Spielbergiaanse momenten Netflix , Serie , Recensie • 22-02-2024 • leestijd 2 minuten • 2113 keer bekeken • bewaren

© Robert Falconer / Netflix

Eerste aflevering van live-action-verfilming van populaire animatiereeks oogt ondanks enkele oneffenheden aardig imposant.

Je hoeft als kijker van Avatar: The Last Airbender niet veel moeite te doen om te achterhalen wie het titelpersonage is. In de eerste aflevering wijst een oude vrouw in een arctisch gebied tot tweemaal toe plechtig naar de 12-jarige Aang (Gordon Cormier). De eerste keer stelt ze: ‘Hij is de verloren gewaande Airbender.’ De tweede keer vult ze aan: 'Jij bent de Avatar.’ Dat zijn van die Spielbergiaanse momenten die eigenlijk nogal overbodig aanvoelen. Maar de makers willen graag nog even benadrukken wat er in deze serie, een live-action-versie van de populaire animatiereeks, allemaal wel niet op het spel staat.

De plot draait om Aang, die wordt beschouwd als de nieuwe incarnatie van de Avatar; de man die met zijn superkrachten ervoor kan zorgen dat de wereld waarin Avatar: The Last Airbender zich afspeelt in balans blijft. Er is evenwel een probleem: de jongeling heeft vrijwel geen levenservaring en moet zich nog in allerlei disciplines onderdompelen. Tegelijk is de oude Airbender overleden. Oftewel: er ontstaat een machtsvacuüm. Dat wordt ingevuld door The Fire Nation; een stel snode types dat graag met vuur speelt. Zij willen de wereld veroveren en alle Airbenders afmaken.

Na deze ontluiking spoelt het verhaal 100 jaar vooruit, wanneer blijkt dat de vuurvreters in hun missie min of meer zijn geslaagd. Aang is de laatste Airbender, en de rest laat zich wel raden.

© Robert Falconer / Netflix

Er was op de eerste beelden al wat kritiek van fans en critici, maar op zich ziet de pilotaflevering er qua actie en vergezichten aardig imposant uit. De zogeheten ‘luchtbizons’ springen het meest in het oog. Daar heeft Aang er ook een van: Appa. De scènes met dit vriendelijke beest doen denken aan The Neverending Story (1984). Hoewel de serie ook een zekere eigenheid uitstraalt. Met een keur aan vertellingen van zogeheten origin stories, oorsprongsverhalen, wordt het geduld van de kijker wel weer op de proef gesteld. Maar Avatar: The Last Airbender mag er an sich best zijn.