American Horror Story verlengd met 2 seizoenen

Goed nieuws voor de fans van American Horror Story. Zender FX verzekert de serie van een achtste en een negende seizoen.

Het nieuws komt al snel na de bekendmaking van het zevende seizoen, dat twee maanden geleden werd aangekondigd. American Horror Story is momenteel één van de best bekeken series op FX en wist in totaal 15 Emmy’s te winnen. Het zesde seizoen van de serie – met de subtitel Roanoke – kwam eind vorig jaar ten einde. De makers verklapten onlangs al wat over hun ideeën voor de volgende seizoenen, waarvan er nu dus nog zeker 3 gaan komen. Een ervan wordt namelijk een cross-over-seizoen met zowel personages uit het eerste seizoen Murder House, als het derde seizoen Coven. Wanneer het achtste en negende seizoen in productie gaan is nog niet bekend. Ook het zevende seizoen heeft momenteel nog geen premièredatum en geen subtitel. Wel werd onlangs bevestigd dat acteurs Sarah Paulson en Evan Peters in seizoen 7 opnieuw van de partij zullen zijn.