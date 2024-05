American Horror Story: Delicate S12E01-03: hommage aan Rosemary’s Baby

© FX Networks / Hulu

Emma Roberts speelt een begin-dertiger in New York die moet kiezen tussen zwanger worden en haar acteercarrière, met bloederige gevolgen.

Delicate, het twaalfde seizoen van American Horror Story, is het eerste deel uit de anthologiereeks dat is gebaseerd op een boek (Delicate Condition, van Danielle Valentine uit 2023). Halley Feiffer (Mozart in the Jungle) treedt voor het eerst aan als showrunner. Al snel wordt echter duidelijk dat zij de geprononceerde stijl van Ryan Murphy en Brad Falchuk, de bedenkers van American Horror Story, ook moeiteloos neerzet, geholpen door regisseurs als Jessica Yu en Jennifer Lynch.

De serie is net als het boek onder meer een hommage aan Roman Polanski’s Rosemary’s Baby (1968). Emma Roberts speelt actrice Anna Victoria Alcott. Ze is net doorgebroken in een grote film en wil inzetten op haar carrière. Tegelijkertijd voelt ze haar eierstokken rammelen en probeert ze met haar partner Dex (Matt Czuchry) zwanger te worden via een ivf-behandeling. Voor een goede afloop van zo’n behandeling is het belangrijk dat ze rust creëert in haar leven, maar haar publicist (Kim Kardashian speelt Siobhan Corbyn) hamert er juist op dat Alcott met het succes van haar film eens flink campagne moet voeren voor het awards-seizoen – misschien maakt ze wel kans op een Oscar.

© FX Networks / Hulu

In die zin tekent zich in de eerste afleveringen al een welbekend vrouwendilemma op dat in de tijd van Rosemary’s Baby ook al punt van gesprek was. Dat vrouwen, soms gedwongen door de maatschappij of hun partner, moeten kiezen tussen carrière of moederschap. Een bespottelijke keuze, lijkt Feiffer door te laten schemeren. Dit alles wordt zoals gewoonlijk gelardeerd met een flinke dosis thriller- en horrorelementen. Zo wordt in de eerste aflevering gesuggereerd dat een mysterieus persoon, die Alcott aantreft in haar bed, het heeft gemunt op haar baarmoeder. Ook speelt er iets met hekserij.

© FX Networks / Hulu

Wat het meest aan Rosemary’s Baby doet denken is de wijze waarop Alcott wordt gegaslight. Zij ziet stalkers om zich heen, iemand rotzooit met haar agenda, maar al die rariteiten worden door Dex en andere personages voortdurend weggewuifd. Maar wie Rosemary’s Baby kent weet beter.

© FX Networks / Hulu

Het twaalfde seizoen van American Horror Story is dankzij al die gelijkenissen met Polanski's horrorklassieker niet het meest originele, maar de basisingrediënten voor een onderhoudende reeks zijn wel aanwezig.