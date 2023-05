Alles over Amazon Prime in Nederland

Amazon Prime is vanaf vandaag beschikbaar in meer dan 200 landen. Ook in Nederland kunnen we nu gebruik maken van de videodienst.

Abonneren kan via PrimeVideo.com . De eerste 7 dagen zijn gratis en vervolgens betaal je zes maanden lang een introductieprijs van 2,99 euro per maand. Daarna gaat de prijs van 2,99 euro in de maand naar 5,99 euro in de maand – bijna de helft van een standaard Netflix-abonnement. Betalen kan wel enkel met creditcard, er is geen optie om geld over te maken via Ideal of PayPal. Daarnaast is ook nog niet alle beschikbare content momenteel voorzien van Nederlandse ondertitels.