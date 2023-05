Amazon onthult eerste trailer voor The Tick • Nieuws • 13-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ook streamingdienst Amazon brengt een stripfiguur naar het kleine scherm en doet dat met het satirische The Tick.

De blauwe superheld verscheen al twee keer eerder op televisie. In de jaren negentig kreeg hij een inmiddels tot cultklassieker uitgegroeide tekenfilmserie en in 2011 volgde ook nog even een live-action serie, waarin Patrick Warburton gestalte gaf aan het personage. In de adaptatie van Amazon wordt The Tick gespeeld door Peter Serafinowicz (Spaced). Hij krijgt hulp van een saaie accountant (Griffin Newman), die zich transformeert tot zijn sidekick, nadat hij ontdekt dat een superschurk (Jackie Earle Haley) de stad bedreigt. Ben Edlund, de originele bedenker van The Tick, is als schrijver betrokken en de pilot werd geregisseerd door cinematograaf Wally Pfister, bekend van de Batman-films van Christopher Nolan.

Seizoen 1 van The Tick zal in twee delen van 6 afleveringen beschikbaar zijn, waarvan deel 1 vanaf 25 augustus exclusief te zien is via Amazon Prime Video. Deel 2 is begin 2018 beschikbaar op Amazon Prime Video. Uiteraard is de serie deze maand ook aanwezig op Comic-Con in San Diego.