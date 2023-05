The Alienist onthult een eerste trailer • Nieuws • 18-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Daniel Brühl (Inglourious Basterds) en Luke Evans (Beauty and the Beast) maken jacht op een seriemoordenaar in de trailer voor The Alienist.

De psychologische thriller speelt zich af in het New York van 1896 en gaat over een reeks gruwelijke moorden op jonge, mannelijke prostituees. Journalist John Moore (Evans) en psycholoog Laszlo Kreizler (Brühl) mogen de zaak proberen op te lossen. Het tweetal krijgt hulp van een jonge vrouw (Dakota Fanning uit Brimstone), die vastbesloten is de eerste vrouwelijke detective van de stad te worden. Bijrollen zijn er voor Brian Geraghty en Robert Wisdom. The Alienist werd geregisseerd door de Belgische filmmaker Jakob Verbruggen, bekend van Netflix-series als Black Mirror en House of Cards. Achter de schermen is Cary Fukunaga, maker van het eerste seizoen True Detective, betrokken als producent.

The Alienist is gebaseerd op het boek van Caleb Carr. De opnamen van de serie vinden momenteel plaats in Hongarije en hij moet nog dit jaar in première gaan bij zender TNT.