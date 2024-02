Alert: Missing Persons Unit S01: intrigeert meteen ondanks clichés

Nadat de zoon van militair Jason Grant (Scott Caan) en politieagent Nikki Batista (Dania Ramirez) wordt ontvoerd gaan de twee meteen naarstig op zoek. Na een onbevredigde zoektocht die jaren duurt groeien Grant en Batista uit elkaar. Ze scheiden maar blijven vrienden en stellen hun werkleven in het teken van het zoeken naar vermiste kinderen. Batista wordt politiekapitein bij een vermissingseenheid; Grant is een van haar medewerkers. In Alert: Missing Persons Unit is te zien hoe hun zoon Keith (Graham Verchere), die inmiddels 17 jaar oud is, na bijna 10 jaar vermist te zijn geweest ineens weer opduikt. Maar is hij het wel echt?

Het antwoord op die vraag, die uiteraard pas later in het seizoen wordt beantwoord, laat zich wel raden. Geleidelijk laten de makers (onder wie acteur en komiek Jamie Foxx) belangrijke puzzelstukjes doorsijpelen. In die zin lopen in elke aflevering twee dingen door elkaar: een vermissing wordt opgelost en Grant en Batista komen dichter bij de waarheid. Het is alleen spijtig dat bijvoorbeeld in de eerste aflevering weer clichés over moslimterroristen de revue passeren. In het flinterdunne plot pogen mannen uit Afghanistan wiens kinderen zijn vermoord in Philadelphia wraak te nemen. Die actie heeft weer iets te maken met een man die bij de CIA werkte en actief was in Afghanistan.