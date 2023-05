Adam Ruins Everything S2: Vers Voer voor Criticasters • 24-08-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

In Adam Ruins Everything ondermijnt Adam Conover weer een heel seizoen lang alles wat je liefhebt.

Hollywood is nog nepper dan nep en de buldog is gefokte dierenmishandeling. In Adam Ruins Everything ondermijnt Adam Conover weer een heel seizoen lang alles wat je liefhebt.

Het lijkt erop dat elke groep vrienden of elke familie altijd een aangewezen betweter heeft. Dit is de persoon die zegt, terwijl je mid-smoothie bent, dat er evenveel suiker in een Tropical Strawberry Detox zit als in een glas cola, en dat het zuur je tanden naar de knoppen helpt. Deze criticaster maakt gehakt van horoscopen en korte metten met mindfulness. Ben, of ken jij deze persoon, let dan goed op, Adam Ruins Everything is terug met een seizoen vol desillusies en zal alles wat je heilig vindt ondermijnen.

Programma’s zoals Adam Ruins Everything en Penn & Teller’s Bullshit bestaan bij de gratie van de onwetendheid van haar publiek. Het genot ligt hier bij ons als kijker vooral aan het doorvertellen van de kersverse kennis die is opgedaan. In zekere zin zou je het kunnen vergelijken met het kijken naar een eng filmpje op YouTube. Je schrikt je kapot, en geneert je wellicht enigszins voor je goedgelovigheid, waar je vooral mee bezig bent echter is andere mensen overtuigen het ook te kijken. Zodat je niet alleen hoeft te zijn in je gene. Zo werkt het bij deze serie ook. Je kijkt een aflevering over hygiëne uit seizoen 1 en vertelt iedereen die het maar wil weten dat Listerine een allesreiniger was in de jaren 50 (ondanks dat je dit 25 minuten eerder nog niet wist). Nu aan jou de taak om hooghartig mensen te wijzen op hun gebrek aan kennis. Of, wat natuurlijk ook een optie is, ‘je wist dit allemaal al’ en leent nu Adams grappige verwoording om je argumenten luister bij te zetten.

Het nieuwe seizoen van Adam Ruins Everything begint met een ontleding van Hollywood. Van scripted reality-tv tot de homofobische cijfers in kijkwijzers. Je zou je kunnen afvragen of het publiek niet al een sterke mening heeft over Hollywoodproducties. Die staan toch vooral bekend als zielloze geldmachines, en de meesten onder ons zullen het ook met dit in het achterhoofd bekijken en waarderen. Adam weet hier nog voldoende aan toe te voegen. Zo vertelt hij ons dat film- en tv-prijzen zoals de Golden Globes en de Oscars zo’n beetje gekocht worden door studio’s, dit om hun films meer geld te laten opbrengen.

Adam Ruins Everything valt zelf ook ten prooi aan de greep van Hollywood, het is immers een televisieprogramma. De host, Adam, is niet zo alwetend als hij speelt. Hij heeft een team van twaalf schrijvers die hem zijn teksten voeren. Het gaat om de illusie die hij, net als bij reality-tv, neer probeert te zetten. Hoe ik dat zo zeker weet? Dat legt Adam zelf uit.

Bij je volgende verjaardag of stapavond vertel je lachend dat Kim Kardashian echt niet haar leven laat filmen zonder dat ze zelf volledige controle heeft over wat er precies op tv komt. In de stille hoop dat je bijdehante neefje of barman Adam Ruins Everything nog niet gezien heeft. Dan kun je vanaf volgende week American Football met de grond gelijk maken. En de week er na het huwelijk.

