A Spy Among Friends S01E01-02: boezemvrienden én vijanden

© ITV / MGM+

Guy Pearce en Damian Lewis spelen met verve twee geheim agenten in op waargebeurd verhaal gebaseerd in 1963 gesitueerd drama.

A Spy Among Friends is een spionagedrama (zie ook Tinker Tailor Soldier Spy) dat is gemaakt zoals alleen de Britten dat kunnen. Met acteurs die ingehouden en gedecideerd spelen. Guy Pearce speelt Kim Philby, een Britse geheim agent die in 1963 wordt ontmaskerd als dubbelspion voor de KGB; Damian Lewis speelt diens boezemvriend en collega Nicholas Elliott. Het verhaal begint als Elliott Philby in Beiroet aan de tand wil voelen over zijn dubbele loyaliteit. De twee spreken elkaar dagenlang, waarna Elliott niet kan voorkomen dat Philby alsnog vlucht naar de Sovjet-Unie.

In de eerste twee afleveringen is te zien hoe MI5-agent Lily Thomas (Anna Maxwell Martin) Elliott ondervraagt over deze grote misser. Ze treedt meteen in detail: waarom arresteerde Elliott Philby Niet? En wist Elliott dat in het appartement in Beiroet microfoons waren bevestigd? Zo ja, waarom bivakkeerden de boezemvrienden telkens op het balkon, net buiten bereik? Hetzelfde overkomt Philby, die eenmaal in Sovjethanden aan de tand wordt gevoeld. Want voor twee partijen spelen, is dat niet hetzelfde als vreemdgaan? Wie eenmaal het bed met een ander heeft gedeeld, kan je maar moeilijk vertrouwen, lijkt de suggestie. Maar Philby ziet zich niet als een verrader.

© ITV / MGM+

Pearce en Lewis zijn geknipt voor de rollen. Het spel van Pearce is gelaagd en stout, zijn personage is arrogant maar ook kwetsbaar. Lewis speelt meer een trouwe hond, die zijn werkelijke mening diep onder de oppervlakte wegstopt. Showrunner Alexander Cary, die het boek van Ben Macintyre bewerkte, dat is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, sloeg al eerder de handen ineen met Lewis: Cary schreef meerdere afleveringen van Homeland. Vandaar dat al dat gepraat over spioneren zo doorgewinterd aanvoelt.