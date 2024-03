A Gentleman in Moscow: serie met Ewan McGregor komt naar SkyShowtime

Ewan McGregor is in de boekverfilming van Ben Vanstone (All Creatures Great and Small) te zien samen met zijn echtgenote Mary Elizabeth Winstead (Fargo).

De nieuwe dramaserie A Gentleman in Moscow (2024) gaat volgende maand in première op SkyShowtime: op donderdag 18 april wordt er afgetrapt met de eerste drie episodes en daarna verschijnen er elke week nieuwe afleveringen. Ewan McGregor (Trainspotting) geeft in de serie gestalte aan aristocraat Alexander Rostov, die na de Russische Revolutie wordt verbannen naar een zolderkamer in een hotel dat hij nooit meer mag verlaten. Terwijl buiten een van de meest tumultueuze decennia uit de Russische geschiedenis verstrijkt, maakt Rostov binnen in het hotel een reis van zelfontdekking. McGregor is in het drama te zien met zijn echtgenote Mary Elizabeth Winstead, die eerder samen met hem acteerde in Birds of Prey en het derde seizoen van Fargo. De reeks is een adaptatie van het gelijknamige boek van Amor Towles, dat door Ben Vanstone (All Creatures Great and Small) voor televisie werd bewerkt.