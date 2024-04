A Gentleman in Moscow S01E01-02: levenslang huisarrest in een hotel

Na het begin van de Russische Revolutie in 1917 is geen enkele aristocraat in Rusland zijn leven meer zeker. Maar omdat graaf Alexander Rostov (Ewan McGregor) de auteur zou zijn geweest van een pro-Revolutie gedicht, strijkt het nieuwe bewind met de hand over het hart. Graaf Rostov wordt niet geëxecuteerd, maar krijgt levenslange huisarrest in het Hotel Metropol in het hartje van Moskou waar hij toch al verbleef. Wel moet hij zijn weelderige suite inruilen voor een tochtig bediendekamertje. En mocht hij toch ooit een stap buiten het hotel zetten, dan zal hij alsnog ter plekke worden doodgeschoten.