9-1-1: zevende seizoen gaat in mei in premiere op Disney+

Het zevende seizoen van 9-1-1 is vanaf woensdag 1 mei (vermoedelijk wekelijks) te zien op Disney+, waar de vorige seizoenen eveneens te streamen zijn. De dramaserie draait om de 'first responders' die werkzaam zijn bij de politie, brandweer en ambulance. Een van de hoofdrollen is voor Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), die gestalte geeft aan LAPD-agente Athena Grant-Nash, terwijl Peter Krause (Six Feet Under) de met Athena getrouwde brandweerman Bobby Nash speelt. In de eerste aflevering neemt de huwelijksreis van het tweetal een onverwachte wending. Ondertussen stort er een gevechtsvliegtuig neer op een woning. 9-1-1 wordt geproduceerd door Ryan Murphy, bekend van onder meer The Watcher en Dahmer, die de serie bedacht samen met zijn American Horror Story-collega's Brad Falchuk en Tim Minear. Later verscheen er een spin-off met Rob Lowe, getiteld 9-1-1: Lone Star, die ook te zien is op Disney+.