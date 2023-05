Kijktip: Shetland (NPO) • TV , Recensie • 22-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Fijn genre: de detective waarbij niet een getroebleerde politieman centraal staat, maar het landschap waarin het plot zich ontvouwt – nu weer in Shetland.

Britse tv-detectives waarin de gemoedstoestand van de inspecteur wordt gereflecteerd in het ruige onherbergzame landschap, zijn sinds de Scandinaviërs enkele jaren geleden hun stempel zetten op het internationale misdaadgenre helemaal in de mode. Niet langer is de hoofdrol weggelegd voor de eenzame of anderszins getroebleerde politieman, maar natuur en landschap staan centraal, als waren zij aparte hoofdpersonages. In navolging van The Killing en The Bridge volgden al cinematografische hoogstandjes als Broadchurch, Safe House en Hinterland. Aan dat rijtje wordt nu de serie Shetland toegevoegd die, zoals verwacht, zich afspeelt op de Shetlandeilanden. De in totaal ongeveer 100 eilandjes (totale bevolking: 23.000) staan bekend om de grote kolonies zeevogels, de hoofdstad Lerwick en natuurlijk de vermaarde Shetlandpony’s. De serie, bedacht door Ann Cleeves ( Vera ), is reeds drie seizoenen een van de populairste BBC-detectives, een vierde seizoen staat voorzichtig in de steigers, gepland voor volgend jaar. Douglas Henshall ( The Silence ) speelt weduwnaar en politieman Jimmy Perez die terug gekeerd is naar zijn geboortestreek om zijn stiefdochter Cassie dezelfde veilige jeugd te geven die hij ooit zelf genoot. Aan de Britse pers vertelde Henshall wat hem zo aansprak in Shetland: ‘Wat ik zo prettig vind, is dat Perez nu eens niet een van die vele detectives is die kampt met een gokverslaving, een alcoholprobleem of een wild seksleven met verschillende vrouwen,’ zei hij. ‘Een moord die plaatsvindt op de Shetlandeilanden is overigens niet zomaar een misdrijf; het is een big, big deal. Een enorme schok voor de eilandbewoners, die zich niet vóór kunnen stellen dat zoiets verschrikkelijks en afschuwelijks daar kan plaatsvinden.’

Vrijdag 22 juli, NPO 1, 23:20 uur