Driftige peuters, stinkende poepluiers en spanningen in een gastgezin. En dat alles in Rome, 'de Eeuwige Stad'. In het tweede seizoen van het BNNVARA-programma 'Au Pairs' gaan Kendra (20), Joshua (20), Nikki (20), Chaundae (21) en Julia (21) drie maanden aan de slag als au pair bij Italiaanse gastgezinnen..