Wat moet je doen bij intimidatie door je verhuurder?

Medehuurders Woon je in een complex met meerdere huurders die ook bij jouw verhuurder huren? Vraag dan of jullie gezamenlijk kunnen optrekken. Zodat je je op die manier niet zo geïsoleerd voelt.

Meldpunt commerciële verhuur

De Woonbond heeft ook een meldpunt in het leven geroepen. Daar kun je dus een melding maken van je situatie. ‘Daar komen veel zaken binnen over intimidatie en bedreigingen, maar ook over achterstallig onderhoud en te hoge servicekosten’, licht Marcel Trip van de Woonbond toe. 'Wij kunnen met zulke verhalen, die we binnenkrijgen bij het meldpunt, die problemen veel duidelijker maken bij de politiek. Dat is hard nodig. We willen bijvoorbeeld dat gemeenten meer middelen krijgen om foute huisbazen aan te pakken. Eigenlijk wil je dat niemand keer op keer tegen een foute huisbaas oploopt. Huisbazen die stelselmatig voor problemen op de markt zorgen, moeten worden geweerd.’