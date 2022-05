Op weg naar het Lagerhuis: hoe debatteren jongeren?

‘Het was een uitzending vol verrassingen’, zegt journalist en presentator Amber Kortzorg over de nieuwe editie van Op weg naar het Lagerhuis. Dit is de tweede keer op een rij dat Kortzorg, bekend van Kassa, het grootste debat- en speechprogramma van Nederland presenteert. ‘Ik was vorig jaar best wel zenuwachtig, omdat het voor jongeren de kans van hun leven is. En ik wil het zo goed mogelijk voor hen doen, zodat zij kunnen shinen. Omdat ik het al een keer heb gedaan en een paar voorrondes heb geleid, was ik deze keer veel meer ontspannen en kon ik er daardoor ook heel erg van genieten.’

De stellingen en speeches gaan, net als de voorgaande jaren, over actuele onderwerpen. In deze editie debatteren jongeren onder meer over of hun generatie het slechter krijgt dan die van hun ouders, en speechen zij over de mentale gezondheid van jongeren, vrouwonvriendelijk en grensoverschrijdend gedrag, en kansenongelijkheid in het onderwijs. ‘Het viel me op dat alle drie de speechers vrouw zijn. Zij hebben alle mannen achter zich gelaten in de voorrondes. En een van de speeches ging over vrouwonvriendelijk en grensoverschrijdend gedrag. Het was een hele krachtige, herkenbare en echte speech. Er was veel vrouwelijke empowerment in de aflevering.’ Ook valt het Kortzorg op dat de jongeren wendbaar zijn in hun argumentatie. Bij het tien tegen één debat tegen JA21-Kamerlid Joost Eerdmans gebeurt er namelijk iets opmerkelijks. ‘Een van de scholieren zei zijn achternaam verkeerd. Daar moest iedereen een beetje om lachen, en in plaats van dat ze zich daardoor van haar stuk liet brengen zei ze: ‘’Nou, gewoon Joost!’’ Je zag dat daarin veel humor werd gebruikt.’