Jorien betaalt 850 euro huur: 'Ik rook een erge gaslucht tijdens het koken.'

Woningaanbod De krapte op de woningmarkt was de doorslaggevende factor om toch te tekenen voor deze studio, legt ze uit: ‘Ik woonde eerst bij mijn ex. Toen het uitging was ik op zoek naar een woning. Ik was twee maanden bezig en ondertussen had ik al tien hospiteersessies achter de rug. Ik was dus best wanhopig toen ik deze woning langs zag komen. In deze studio had ik ook meer plek voor mezelf ten opzichte van de kamers die ik tegenkwam, bedacht ik.’

Jorien is freelancer en woont in De Pijp in Amsterdam. Daar huurt zij via een makelaarsgroep een studio van 35 vierkante meter voor 850 euro kale huur: ‘Ik kwam iets meer dan twee jaar geleden hier te wonen. De staat was toen al niet goed: gaten in de vloer, vlekken op de muur. Ik heb dus alles opnieuw geverfd. Alsof het sinds de jaren 60 niet was aangeraakt.’

Voorzieningen

Maar ze komt er al snel achter dat de voorzieningen in haar studio ook veel te wensen overlaten: ‘Alles is erg oud. Zo lekte mijn wc op een gegeven moment de hele tijd.’ Maar enige tijd is zij bang om hier wat over te zeggen: ‘Ik durfde niets te zeggen over die kapotte voorzieningen, zoals de lekkende wc bijvoorbeeld, omdat ik bang was dat mijn makelaar mij eruit zou gooien. En dan liever een andere huurder erin zou stoppen. Maar het was niet te doen, dus toen heb ik er wel wat van gezegd.’ Uiteindelijk sturen ze iemand langs om naar haar toilet te kijken: ‘Hij zei: “Dit kan echt niet. Dit soort toiletten bestaan niet eens meer.” In plaats van mijn toilet te vervangen, kreeg hij de opdracht wat onderdelen te vervangen.’

Gasbuis

Maar andere gebreken aan haar huurwoning zijn toch iets kwalijker, licht ze toe: ‘Enige tijd geleden rook ik een erge gaslucht tijdens het koken. Ik werd er bang van. Dan deed ik alle ramen open om die gaslucht weg te krijgen. Toen ik belde, stuurden zij weer iemand om ernaar te kijken. Hij zei: “Deze gasbuis had acht jaar geleden vervangen moeten worden. Het moet namelijk om de vijf jaar vervangen worden, anders is het gevaarlijk."’ Ook heeft ze last van achterstallig onderhoud: ‘Het laminaat laat los. Ik heb er allerlei kleden overheen geplaatst.’

Studentenkamers

Door de oververhitte woningmarkt hebben ook studenten helaas niet altijd de kans om hoge eisen te stellen aan studentenkamers. In Sanders Vriendenteam zien we wat dit betekent in de praktijk. Samen met de Landelijke Studentenvakbond gingen zij op zoek naar de karigste studentenkamer van Nederland in 2020 en 2021.

Wiesje uit Leiden had de karigste kamer van 2020, volgens de jury van de Karigste Kamer. Inclusief schimmel, paddenstoelen uit de muur en een overstroming die drie (!) dagen duurde. Wiesje: ‘Ik woon nog steeds in hetzelfde huis, maar wel in een andere kamer. Voor die kamer van 10 vierkante meter betaalde ik 320 euro. Vrij snel na de uitzending kwam mijn verhuurder langs en is het opgelost. De kamer naast mij heeft een maand leeg moeten staan, omdat er zoveel vocht in zat. Er is dus veel gedaan om het beter te maken.’