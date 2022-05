Hoe vieren jongeren Eid Al Fitr?

Feyza (24): ‘Het is goed gegaan. Ik heb gevast en aan mezelf gewerkt, en dan voornamelijk aan mijn mentale gezondheid. En dat ging makkelijker omdat het een heilige maand is en ik me vredig en positiever voelde. Daarnaast was het niet zo warm buiten, waardoor ik minder dorst kreeg dan in de voorgaande jaren. Alleen kreeg ik het dit jaar weer sneller koud, omdat ik honger had en doordat het kouder was.’

Hoe is de afgelopen maand gegaan? Rida (20): ‘Het was een hele mooie maand. Na twee jaar ramadan in corona waarin we weinig met vrienden en familie konden zijn en weinig buitenshuis konden eten, was het eindelijk weer zoals vroeger: veel mensen om me heen, veel iftars met veel mensen bij elkaar. Dat was heel fijn. Het ging wel heel snel voorbij. Het wordt elk jaar makkelijker, naarmate je ouder wordt. Dan krijg je meer besef wat de ramadan echt inhoudt. Normaal is ramadan vaak in de zomer, nu was het in de lente. Daardoor kan je vaak nog vroeg eten. Om die reden is het makkelijker met de dorst en honger, misschien zelfs té makkelijk.’

Vandaag is Eid Al Fitr - ook wel bekend als Suikerfeest-, de afsluiting van de ramadan - een periode van een maand waarin moslims vasten. We vragen jongeren hoe zij de ramadan hebben beleefd en hoe zij het Suikerfeest vieren.

Wat neem je mee in het komende jaar?

Rida: ‘Ik hoop dat de kennis die ik nu heb opgedaan over het geloof en het bidden, dat ik dat doortrek. Maar ook de gezelligheid van familie en vrienden en het samen eten. Dat heb ik wel echt gemist de afgelopen twee jaar. Ik heb me beseft hoe relatief dingen kunnen zijn. Tijdens de vasten kan je de hele dag uitkijken naar al het eten, uiteindelijk als het dan zover is ben je al blij met een slokje water. Dat hoop ik mee te nemen in het leven: je wil zoveel geld en spullen, maar eigenlijk heb je dat allemaal niet nodig. Zolang je gezond en gelukkig bent heb je niet meer nodig. Dat besef ik me hierdoor.’

Feyza: ‘Dankzij de ramadan ben ik erachter gekomen dat ik veel vredevoller en positiever kan zijn. Dit is een les die ik eruit heb gehaald. En die ik wil meenemen voor in de komende tijd.’

Is het gelukt om de doelen die je had voor de ramadan dit jaar te volbrengen?

Rida: 'Ik wilde meer kennis opdoen van mijn geloof, omdat ik merkte dat ik daar nog tekortkwam. En ik wilde goede doelen steunen en veel met familie zijn. Dat heb ik allemaal gedaan; dat is gelukt omdat ik gewoon meer tijd had dan normaal, omdat ik minder focus had op de honger en dorst.’

Feyza: ‘Ik wilde meer kennis opdoen over mijn geloof. Alleen is dat niet helemaal gelukt, omdat mijn aandacht eigenlijk veel meer naar mijn mentale gezondheid is gegaan. De komende tijd wil ik dit doel toch behalen. En omdat ik me nu ook veel beter voel en lekkerder in mijn vel zit, zal dit mij ook beter lukken. Ook heb ik de eerste stap al gezet; ik heb een Nederlandse vertaling van de Koran aangeschaft om het beter te begrijpen.’

Wat betekent Suikerfeest voor jou?

Rida: ‘Het is terugkijken op de maand van de ramadan. Maar daarnaast is het ook: niet te veel nadenken en lekker genieten van het eten en er een gezellige en leuke dag van maken.’

Feyza: ‘Het is een feest waarbij we beloond worden voor ons harde werken tijdens de ramadan. We komen samen met familie, vrienden en kennissen, eten lekker en praten gezellig bij.’

Hoe zien de voorbereidingen eruit?

Rida: ‘Mijn ouders doen de boodschappen en het koken. De laatste paar dagen van de ramadan – voor het Suikerfeest – zijn het allerbelangrijkst. In die dagen probeer ik alles eruit te halen. Op de laatste dag doen we de boodschappen en bereiden we het Suikerfeest voor.’

Feyza: ‘Voordat het Suikerfeest is, maken we het hele huis schoon, omdat er mensen op bezoek gaan komen. En je gaat natuurlijk het eten voorbereiden dat je op tafel gaat brengen voor je bezoek, zoals baklava en gevulde wijnbladeren.’

Hoe ziet de dag eruit?

Rida: ‘We staan vaak heel vroeg op om het gebed te doen in de moskee, rond zeven of acht uur. Als je dan thuiskomt staat de hele tafel vol met zoetigheid, lekkernijen; allemaal eten dat je eigenlijk niet eens opkrijgt omdat je lichaam de ramadan gewend is. Daar kan je dan de hele dag lekker van eten, met mijn ouders, broertje en zus en wat kennissen en vrienden die langskomen.’

Feyza: ‘We worden heel vroeg wakker om ons klaar te maken. De mannen gaan naar het Eid-gebed, dit is het feestgebed. Als zij terug zijn van de moskee, feliciteren wij elkaar. We ontbijten met de familie en daarna beginnen de kennissen, vrienden en andere familieleden langs te komen. Bij elk bezoek bieden we chocola, snoep, Turks fruit en Kolonya aan – een eau de cologne die op de handen wordt gesmeerd. Ook de baklava en de wijnbladeren die je hebt voorbereid, komen op tafel met een glaasje Turkse thee.’

Wat is jouw meest dierbare herinnering aan het Suikerfeest?

Feyza: ‘Toen ik in het eerste jaar van de middelbare school zat, kwam het Jeugdjournaal bij ons op bezoek om te kijken hoe wij het Suikerfeest vieren. De presentatrice kwam ook echt bij ons thuis en at onder andere gevulde wijnbladeren. Het was heel leuk dat ze er geïnteresseerd in waren.’