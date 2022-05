Hoe kan het dat jonge meisjes in de ban raken van ‘pro-ana’?

Alicante-podcastmaker Elif Kan: 'Pro-ana, de naam zegt het al een beetje, het staat voor pro anorexia. Hier wordt anorexia verheerlijkt en worden tips gegeven om zo snel mogelijk af te vallen - wat heel ongezond is en waar heel veel risico's aan zitten. (...) En je kan er dus ook chatten met lotgenoten. Maar wat dus blijkt is dat hier ook heel wat andere mensen op zitten dan waar het eigenlijk ooit voor bedacht is.' Namelijk pro-ana coaches. 'Wat blijkt is dat er ook heel veel oude, vieze mannen op zitten die naar die chat toegaan die zeggen "wist je wel dat je ook af kan vallen met seks? en ik wil dan wel seks met jou hebben". Op die manier - een hele geraffineerde manier - maken zijn misbruik van een groep die heel erg kwetsbaar is.'