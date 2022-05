Filemon en de Complotten: wat heeft hij geleerd?

Gerygrr

25 apr. 2022 - 11:54

Zien de kijkers en de onderzoekers de puzzelstukjes niet? Zoveel verschillende achtergestelde groepen in de samenleving zijn opgestookt door nepnieuws uit Rusland. Racisme…. Milieubeweging… Alternatieve geneeswijzen… Orthodoxe gelovigen… Ieder zijn eigen complot. Rusland voert oorlog tegen het westen op alle fronten. Het recept vond Poetin in een ver verleden. Let op zijn opzichtige pilaren, net als FvD in het logo. Let op het verhaal van de ondergang van het Romeinse Rijk door het socialisme….. Let op het gelijkstellen van socialisme en nazisme… Let op de rol van het geloof, ook de Romeinse keizer verenigde zijn volk door het christendom aan te nemen. En dan de milieubeweging: de ontkenning van de rol van de mens. Wat wilde Poetin? Geen verduurzaming want de dreiging van een wereld die zijn gas en olie niet nodig heeft zorgt voor een economische aderlating. De westerse verwende mens is met opzet tegen elkaar opgezet. Zie de stokpaardjes van alle reageerders ook hier op Joop! En ik zie mijzelf uiteraard ook als deelnemer van dit opzetje. Deelnemer en slachtoffer tegelijk. Corona is maar een griepje… Maar ik heb long covid! In de Volkskrant 22-4 het verhaal van een internist hoe het werkelijk zit. (Post viraal syndroom, en met aantoonbare schade aan de diverse organen) Mensen gaan nu hun afkeuringstraject in… En wij? Onder druk van Wappies zijn de maatregelen losgelaten.