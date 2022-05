Dolf Jansen: 'Vrijheid betekent alleen iets als je je dat soms realiseert' | De Nieuws BV

Maar terwijl we praten over die prachtige stad en waarom zoveel van die stad na de jaren ‘40 is gebouwd of heropgebouwd zag ik op één van de Maasoevers een groep mensen stilstaan bij wat denk ik een monument voor gevallenen is. Het zegt iets over vrijheid en over beschaving - dat moment die twee groepen mensen 77 jaar later. De herinnering, de schaamte, de spijt, de kracht en energie om door te gaan. Om van de wereld op welke manier dan ook een iets mooiere plek te maken. Door iets te bouwen, door te spreken én te luisteren, door te herdenken én te vieren, door te leven met aandacht voor de mens en de wereld om je heen. In één van de mooiste liedjes over vrijheid - of eigenlijk het verlangen daarnaar - zingt Nina Simone: ‘I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars, that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free.’ Wij leven in dit land van festivals en kiloknallers in vrijheid, maar dat betekent alleen iets als je je dat soms realiseert. Als je je realiseert hoe fantastisch die vrijheid is en hoe broos. Als je haar beschermt, als je ervoor strijdt als dat nodig is. Als je haar anderen ook gunt - juist de anderen die anders naar de wereld kijken, iets anders geloven, een andere mening hebben waar je liever niet naar zou luisteren. Alleen dan blijft die vrijheid bestaan, denk ik. Vandaag en elke dag.'