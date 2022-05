De Huur is Te Duur: Ruud kreeg 65 euro huurverlaging én 1500 euro terug

Onterechte heffing Het valt Ruud op dat er allerlei onduidelijke kosten verwerkt zitten in het contract. ‘Het meest opvallende was dat er 15% extra huur betaald moest worden omdat het pand zich zogenaamd zou bevinden in een beschermd stadsgezicht; dit kwam neer op 50,79 euro. Hier hebben we ons vervolgens dus in verdiept. Waar we achter kwamen is dat hier pas aanspraak op gemaakt kan worden door een verhuurder als hij bovenop het reguliere onderhoud aantoonbaar extra onderhoud en investeringen in het pand moet steken en daarmee bijdraagt aan de monumentale omgeving’, vertelt Ruud. ‘Als je het desbetreffende pand ziet weet je meteen dat deze heffing zeer onterecht was.’

Ruud, woonachtig in Nijmegen, verlaagde succesvol zijn te hoge huurprijs met 65 euro. ‘Ik woonde al tegen de vijf jaar op de begane grond in een studentenhuis en ik besloot om door te verhuizen naar twee kamers op de verdieping daarboven.’ Thuis neemt hij het nieuwe huurcontract door met zijn vriendin, voordat hij het zou gaan ondertekenen bij het kantoor van het bemiddelingsbureau (KBS).

Huurcommissie

Ruud wil wél verzekerd zijn van een woning en besluit bij het ondertekenen aan te geven dat hij dit onder voorbehoud tekent: ‘Ik gaf aan dat ik het niet eens was met het contract en hoe dat opgesteld was.’ Maar omdat KBS ontkent dat er sprake is van een fout, besluit Ruud de hulp van de Huurcommissie in te schakelen, legt hij uit: ‘De wachttijden waren langer door corona, maar uiteindelijk kwam iemand van de Huurcommissie langs om naar het pand te kijken, een puntencheck te doen en informatie te verzamelen.’

De Huurcommissie besluit dat Ruud in zijn recht staat en dat hij inderdaad een te hoge huur betaalt: ‘De andere partijen - KBS en mijn huisbaas - besloten om deze uitspraak aan te vechten. Uiteindelijk moesten alle partijen via een zoom-meeting verschijnen bij een hoorzitting waarbij mijn huisbaas een verweer kon geven aangaande de uitspraak, en daar kon ik dan ook nog eenmaal op reageren. Na enige tijd volgde er weer een uitspraak, welke ook weer in mijn voordeel was. Met deze definitieve uitspraak eindigde het proces.’

Proces

Hoewel Ruud tegen een paar drempels aan dacht te lopen, verliep de zaak voorspoedig, legt hij uit: 'Ik was bang dat het proces nog langer en slepender zou worden als KBS en mijn huisbaas zich er niet bij neer zouden willen leggen. Toen ik uiteindelijk in mijn gelijk werd gesteld vreesde ik ook dat KBS mij het geld niet over zou willen maken, of dat ze dit in ieder geval zo lang mogelijk zouden uitstellen.’ Maar hoewel het proces twee jaar duurt, krijgt hij na het proces wel direct het te veel betaalde geld op zijn rekening gestort, vertelt hij: ‘Mijn verhuurder moest mij met terugwerkende kracht ongeveer 1500 euro terugbetalen. De 15% die ik extra betaalde op basis van het “beschermde stadsgezicht” was niet gegrond. Ook werd mijn huur aan de hand van de puntencheck te hoog bevonden. Daarmee werd besloten dat mijn huur ook verlaagd moest worden met 65 euro.'

Als huurder is het altijd goed om je te laten informeren - bij je huisbaas of bij het bemiddelingsbureau - over de servicekosten, vertelt hij. ‘Huisbazen moeten kunnen aantonen waar deze servicekosten naartoe gaan. Deze kun je voor de afgelopen twee jaar opvragen. Als dan blijkt dat de servicekosten die je betaald hebt niet in verhouding stonden met de verleende service en onderhoud zijn er mogelijkheden om dit geld terug te krijgen.’

