De Huur is Te Duur: Jordy ging van 1100 euro per maand naar 580 na de huurcheck

Hoge huren Jordy en zijn vriendin hadden zich maar net ingeschreven bij woningcorporaties als Woonstad Rotterdam, maar voelden al snel dat het moeilijk was om iets te vinden: ‘We zagen al direct dat het een kansloze missie ging worden. We moesten wel snel een huis hebben; daarom zijn we voor de vrije sector gegaan. Waar je bij sociale huur uitkomt bij 500-700, zit je in de vrije sector tussen 1000-1200. Daartussen zit helemaal niets. Dus zijn we er wel mee akkoord gegaan, want je wilt toch ergens wonen.’

Jordy en zijn vriendin besluiten samen te gaan wonen in Rotterdam: ‘Mijn vriendin woonde in Wageningen en ik op een studentenkamer in Rotterdam. Om dicht bij onze familie, onze vrienden en ons werk te wonen zochten we een woning in Rotterdam.’ Terwijl het misschien een onmogelijke klus lijkt, vinden ze een appartementje: ‘Een oud pand uit 1890, dat ooit een herenhuis is geweest. Voor 45 vierkante meter betalen wij 1100 euro.’ Erg duur voor de ruimte en de voorzieningen, volgens Jordy: ‘Onze badkamer is een douchehokje van 1 vierkante meter, de wasmachine staat in de openbare gang.’

Huurcommissie

Nadat hij na een paar maanden een reclamecampagne van de gemeente voor de deur ziet hangen over de huurcheck, besluit hij dat advies op te volgen: ‘Uit die check kwam uit dat onze huur waarschijnlijk te hoog is.’ Dan schakelt hij de Huurcommissie in. ‘Ze kwamen alles opmeten en ook uit hun onderzoek bleek dat we te veel huur betaalden.’

Lagere huur

De bindende uitspraak van de Huurcommissie is dat zijn huur van 1100 verlaagd moet worden naar 580. Die uitspraak is ook naar de verhuurder gemaild, legt Jordy uit: ‘Wij mailden hem na een paar weken dat hij die uitspraak had ontvangen en dat wij daarom de nieuwe huurprijs willen overmaken. Daarop ontvingen wij een lange en boze mail van de verhuurder: hij was het hier niet mee eens.’ Jordy en zijn vriendin geven opnieuw aan dat ze huurverlaging willen en met terugwerkende kracht ook het te veel betaalde geld terug willen, maar hun verhuurder reageert niet meer.

Intimidatie

Jordy schakelt op advies van de Huurcommissie een Juridisch Loket in: ‘Zij vertellen mij dat het slim is om een advocaat te nemen.’ Op advies van de advocaat mailt Jordy de verhuurder met het nieuws dat ze vanaf dat moment het verlaagde huurbedrag gaan betalen. Dan krijgt Jordy een mailtje, legt hij uit: ‘Mijn verhuurder zei: “Ik dacht dat wij transparant en vriendelijk waren. Nou, bij deze is afgesproken dat ik morgenochtend om 08.00 uur de vloer, koelkast, gaskookplaat, gordijnen en plafondlampen eruit kom halen.” Nou bleek dat de stoffering onder de kale huur valt en dat de Huurcommissie daar al een uitspraak over had gedaan. Dus hij mocht dat helemaal niet doen.’ Zijn verhuurder kwam, na meerdere intimidatiepogingen per telefoon en mail, niet opdagen: ‘Mijn advocaat had heel duidelijk gemaakt dat ik geadviseerd was de politie te bellen als hij dit wel zou doen.’

Geen huurbescherming

Omdat het advies van de Huurcommissie bindend is, besluiten Jordy en zijn vriendin de verlaagde huur over te maken vanaf deze maand. ‘We hebben wel lang getwijfeld: we hebben namelijk een tijdelijk contract van twee jaar.’ Zijn verhuurder kan er dus voor kiezen om het contract niet te verlengen. ‘Die afweging was wel lastig want we zijn erg blij met ons huisje. Toch vonden we het waard gezien het bedrag dat we besparen. We besparen namelijk 12.000 euro over twee jaar als het ons ook lukt om het te veel betaalde geld met terugwerkende kracht terug te krijgen.’

