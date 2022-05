De Huur is Te Duur: Dan verlaagde zijn huur met 198,78 euro

Huurteam Hij ontdekte dat zijn kale huurprijs, zonder bijkomende kosten zoals servicekosten, 637,18 euro was: ‘Ik kwam er dus achter dat ik onder de sociale huur viel, want mijn kale huur lag onder de liberalisatiegrens. Toen wist ik dat ik een beroep kon doen op het puntensysteem.’ Dan mailt zijn verhuurder met het nieuws dat de kale huurprijs te hoog is. Tevergeefs, vertelt hij: ‘Daar heb ik geen reactie op gekregen.’ Daarom schakelt hij de hulp van het Huurteam in Utrecht in, licht hij toe: ‘Zij mailden terug dat het niet leek te kloppen. Ze zijn daarom ook langsgekomen om alles op te meten met een speciaal apparaatje.’ Het Huurteam berekent dat zijn huur eigenlijk 637,18 euro zou moeten zijn. Een enorm verschil, volgens Dan: ‘Van 873,80 euro naar 637,18 euro!’

Dan verhuisde naar Utrecht vanwege werk: ‘Ik huurde een studio voor 873,80 euro.’ Een aanzienlijk bedrag: ‘Ik dacht dat ik in de vrije sector zat. Maar toen we bij mijn werkgever destijds, bezig waren met een project over sociale huur wou ik het toch even uitzoeken.’

Proces

Dan machtigt het Huurteam om zijn verhuurder te contacteren: ‘Zij stuurden een brief naar mijn verhuurder. In die brief deed het Huurteam ook een voorstel.’ Zijn verhuurder belde Dan op om het over die brief te hebben, legt Dan uit: ‘Mijn verhuurder ging op de emotionele toer: “Wat is er aan de hand? We kunnen toch goed met elkaar overweg?” Maar hij deed iets wat tegen de wet in ging.’ Daarom laat Dan hem weten dat als hij niet akkoord gaat met het voorstel van het Huurteam, dat hij dan naar de Huurcommissie stapt.

Intimidatie

Zijn verhuurder stelt voor dat hij een keer langs kan komen. ‘Hij wou op een woensdag om 10 uur ‘s avonds langskomen. Ik ga er uiteindelijk mee akkoord.’ Maar dan staat zijn verhuurder met iemand anders voor de deur: ‘Ik kan me niet eens meer herinneren wie hij was: zijn broer of collega.’ Dan en zijn verhuurder praten een half uur over het verzoek. ‘Hij probeerde mij te intimideren. Hij probeerde mij te dwingen om iets te ondertekenen. Dat deed ik niet en ik gaf aan dat hij de wet overtreedt en mijn voorstel zou moeten tekenen. Hij dreigde met uitzetting.’ Dan laat zich niet intimideren, vertelt hij: ‘Ik wist wat mijn rechten waren. Zo kon ik zo’n gesprek wel aan.’

Huurcommissie

Wanneer Dan zijn verhuurder belt en hij opnieuw geen duidelijkheid weet te scheppen over het voorstel, vertelt Dan hem: 'Het is of dit voorstel of ik ga naar de Huurcommissie.' Dan: ‘Het duurt dan wel lang totdat er een uitspraak is. Als ik naar de commissie ga, krijg ik ook het te veel betaalde geld terug. In dit voorstel van het Huurteam was dat niet zo. Op een gegeven moment koos mijn verhuurder eieren voor zijn geld. We zijn uiteindelijk in het midden geëindigd: op 735,02 euro. Daar was ik al superblij mee. Om mijn nieuwe huur definitief te maken voegden we een bijlage toe aan het huidige contract.’

Drempels

Volgens Dan is het cruciaal om een Huurteam in te schakelen: ‘Check wat je rechten zijn. Zo sta je echt sterk in je schoenen.’ Intimidatie en gebrek aan kennis kunnen namelijk drempels zijn waar je tegenaan loopt, vertelt Dan. ‘Het Huurteam hoef je niet te betalen. Dus er is geen financiële drempel.’

