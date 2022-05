Compensatie voor de 'pechgeneratie'. Hoe zit dat?

Tegemoetkoming Het kabinet wil vanaf het collegejaar 2023/2024 de basisbeurs invoeren. Voor de pechgeneratie willen ze een tegemoetkoming van 1400 euro per student. ‘Bij de invoering van het leenstelsel is afgesproken dat het geld dat daarmee opgebracht zou worden, dat zou geïnvesteerd worden in het onderwijs. In kleinschalig onderwijs, meer aandacht voor studenten, en studenten zouden meepraten over de investeringen.’ Volgens Westerveld is daar niet veel van terechtgekomen: ‘Deze generatie heeft wel de rekening gekregen, maar niet de beloofde investeringen gehad. Dan moet je de generatie compenseren. Dat doet het kabinet met 1400 euro.' De studenten die Westerveld spreekt vinden dat een fooi in vergelijking met hoeveel ze hebben moeten betalen.

'Studenten vinden dat een fooi als je het vergelijkt met hoeveel ze hebben moeten betalen.'

Leenstelsel

Ze noemt de invoering van het leenstelsel destijds, mede door haar partij, 'een fout': ‘GroenLinks was een van de partijen die toen heeft ingestemd met het leenstelsel. Een aantal jaar geleden hebben we gezegd: "Hadden we niet moeten doen." Daarom zijn we aan de slag gegaan met het maken van een nieuw stelsel. Zo hebben ze een ruime compensatie van 10.000 euro voor studenten opgenomen.'

Hypotheek

De studieschuld telt mee bij de hypotheek, tot teleurstelling van vele studenten. Westerveld: ‘Er is nooit beloofd dat de studieschuld niet zou meetellen bij de hypotheek. Wat wel is gebeurd, is dat tijdens het leenstelsel de wegingsfactor minder is gaan tellen. Als jij een studieschuld hebt, telde dat onder het oude stelsel voor 0.65 mee. Onder het leenstelsel was dat 0.35 procent. Een tijd geleden is er een motie ingediend om het helemaal af te schaffen. Dat is niet verstandig.' Dat jongeren geen huis kunnen vinden, komt volgens haar door het afsprakenbeleid van de laatste jaren. 'Het is überhaupt onmogelijk voor jongeren om ergens betaalbaar te kunnen wonen', aldus Westerveld.

Protest

Ruim zesduizend mensen protesteerden in februari in Amsterdam tegen het leenstelsel. Zij eisen een hogere compensatie voor degenen die onder het leenstelsel studeerden. Waaronder oud-BNNVARA-stagiaire Fleur Haages: 'Je studieschuld telt ook met je hypotheek mee. Mijn generatie kan al geen huis kopen; zo wordt het ons nóg moeilijker gemaakt.'