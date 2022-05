BOOS: hoe jonge huurders worden uitgeknepen in de wooncrisis

Dat zit zo: Waar Ralph Mamadeus het Change= project in 2013 startte om jonge mensen met maximaal een mbo-opleiding de markt op te helpen, verkochten Ralph en de andere investeerders het pand in Nieuw-West in 2015 voor 45 miljoen euro aan buitenlandse beleggers. Het pand in Zuidoost werd voor 90 euro miljoen verkocht aan buitenlandse beleggers. Terwijl op de site van Change= staat dat de huur nooit hoger zal worden dan 865 euro, is deze in Utrecht bijvoorbeeld 633,25 euro maar zijn de zogeheten servicekosten wel 326,50 euro. En dat maakt een totaal van bijna 1.000 euro.

Bij vestiging Zuidoost zou Change= meer dan 1 miljoen aan kosten te veel hebben gerekend aan huurders. In Nieuw-West staat de teller dus nu minimaal op 780.000 euro. Volgens de rechter moet Change= deze onterecht geïnde kosten van de vestiging in Amsterdam-West terugbetalen aan de huurders. Change= gaat toch niet in hoger beroep, maar weigert te betalen. Volgens hen moet de Huurcommissie eerst uitspraak doen. Onduidelijk is of Change= hier iets mee zal doen. Belangrijk detail is dat Change= de verantwoording voor de gevraagde kosten zoals wij ze konden inzien zal indienen bij de Huurcommissie. Deze stukken bestaan nu slechts uit opgestelde facturen. Nergens is een specificatie op de komma te vinden van hoe deze kosten daadwerkelijk gemaakt worden en waar de huurder nou werkelijk voor betaalt. Voorbeelden daarvan zijn: de huismeester die 5.700 euro per maand kost en bijvoorbeeld twee woonbegeleiders die ook 5.700 euro per maand kosten. Exorbitant hoge bedragen gefactureerd aan een bedrijf van Ralph Mamadeus.