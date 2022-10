ZOMERSESSIE: Beckie Studiosessies • 15-07-2021 • leestijd 1 minuten • 122 keer bekeken • bewaren

Boss Beckie is binnen! Voor de tweede Zomersessie van dit seizoen komt de Rotterdamse Female-MC bij Rotjoch langs. Attitude, Barz and a whole lotta realness, Beckie brengt het naar de studio.