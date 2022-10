Yung Felix & Bokoesam - We Kunnen Dit Doen Ft. Cartiez & Bokoedro Binnenlandse videos • 01-06-2018 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vandaag dropten Bokoesam en Yung Felix hun gezamenlijke album 'Yung Bok'. Nu is ook de videoclip van 'We Kunnen Dit Doen', waarop ze samenwerken met Cartiez en Bokoedro, te zien. In de video willen ze hun innerlijke kind, de ruimte geven. Check hem hierboven.